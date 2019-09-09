وتسببت الاشتباكات بين قبيلتي بني عامر والنوبة، في إعلان حالة الطوارئ، وسقوط 16 قتيلا على الأقل الشهر الماضي، فيما كانت البلاد منشغلة بتشكيل الحكومة الانتقالية.

وتم توقيع الاتفاق، الأحد، بحضور العسكري القوي حميدتي، قائد قوات الدعم السريع في السودان.

وقال حميدتي: "نحن نريد حلا جذريا للمشكلة، سببها وجود مسلحين. الكل سيحاسب ولا يوجد أحد فوق القانون، الآن بعد التوقيع كل من يخطئ يتحمل المسؤولية".

وطلب حميدتي من الطرفين تسليم الأسلحة غير المرخصة، قائلا: "السلاح ممنوع رسميا، أي شخص عنده بندقية يسلمها الليلة قبل الغد"، كما تعهد بحل مشكلات إمدادات المياه والكهرباء في الولاية.

وبعد أن وقع ممثلون عن القبيلتين الاتفاق، اعتذر حميدتي عن لهجته الحادة.

وقال: "نحن في عهد جديد وتغيير حقيقي، نريد أن ننقل بلادنا نحو المواطنة وحكم القانون والتعايش السلمي بين المواطنين".