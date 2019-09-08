جاء ذلك بعد لقاء أجراه مارتن غريفيث مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، واصفا إياه بـ"الإيجابي جدا".

وأضاف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، أنه ناقش والجبير "السبل للمضي قدما في العملية السياسية في اليمن".

وتأتي هذه التصريحات بعد البيان المشترك الذي أصدرته السعودية والإمارات، الأحد، بشأن اليمن، ورحبا فيه باستجابة الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار.

وشددتا أيضا على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، لما يمثله ذلك من خطوة رئيسية وإيجابية لإنهاء أزمة الأحداث الأخيرة في محافظات عدن وأبين وشبوة".

كما أكدت الدولتان على أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى.