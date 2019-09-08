وأكد الأمين العام لـمنظمة التعاون الإسلامي، على ضرورة استمرار "هذه الأجواء الإيجابية، والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام".

كما أعرب عن دعم المنظمة للجهود التي يبذلها التحالف العربي بقيادة السعودية، وجهود الحكومة اليمنية الشرعية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية، ودحر الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن.

وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد رحبتا في بيان مشترك، باستجابة الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار، وأكدتا على أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى.

وجاء في البيان: "وإذ تعرب الدولتان عن ترحيبهما باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار، فإنهما تشددان على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، لما يمثله ذلك من خطوة رئيسية وإيجابية لإنهاء أزمة الأحداث الأخيرة في محافظات عدن وأبين وشبوة".

وتابع: "كما تؤكدان على أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة، والعمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شكلت من التحالف (المملكة والإمارات) والأطراف التي نشبت بينهما الفتنة، لمراقبة وتثبيت وقف الأعمال والنشاطات العسكرية وأي نشاطات أخرى تقلق السكينة العامة".