وقال دبلوماسيان لـ"رويترز"، إن الوكالة تحقق لمعرفة مصدر جزيئات اليورانيوم في الموقع الذي لم يتم إعلانه، وطلبت من إيران تقديم تفسير دون جدوى، مما يؤجج التوتر بين واشنطن وطهران من جديد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وصف الموقع، في وقت سابق بأنه "مخزن نووي سري".

وكانت إيران وقعت مع 6 دول كبرى اتفاقا عام 2015، يفرض قيودا على برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها.

لكن الاتفاق بدأ يتفكك بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه العام الماضي، وسعيها لعرقلة تجارة النفط الإيراني للضغط على طهران من أجل تقديم تنازلات أمنية أكبر.

وأعلنت إيران مؤخرا أنها لن تلتزم بمجموعة أخرى من المعايير التي تم الاتفاق عليها عام 2015.