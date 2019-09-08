وقالت الهيئة في بيان: "تعلن هيئة (وزارة) شؤون الأسرى والمحررين عن استشهاد الأسير المريض بالسرطان بسام السايح"، وفقما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضح البيان أن "قوات الاحتلال اعتقلت السايح (47 عاما) عام 2015، وهو مصاب بمرض سرطان العظام منذ عام 2011، وبسرطان الدم منذ عام 2013".

وتابع: "نحو 700 أسير يعانون أوضاعا صحية صعبة، منهم ما يقارب 160 أسيرا بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة، علما بأن جزءا من الأسرى المرضى وغالبيتهم من ذوي الأحكام المشددة، قد أُغلقت ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لهم".

وأشار البيان إلى أنه بوفاة السايح، يرتفع عدد الأسرى الذين فارقوا الحياة في السجون الإسرائيلية منذ عام 1967، إلى 221 شخصا.