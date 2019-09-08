وأشار مصدر مطلع في حماس إلى إن الوفد الأمني الذي يترأسه مسؤول ملف فلسطين في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، زار معبر كرم أبو سالم التجاري، فور وصوله إلى القطاع.

وقام الوفد أيضا بجولة تفقدية للحدود المصرية جنوبي القطاع.

وأكدت مصادر في حركتي حماس والجهاد، أن الوفد "سيجري محادثات مع كل من قيادة الحركة مساء الأحد، تتعلق بالعلاقات الثنائية والأوضاع الأمنية وتثبيت التهدئة، على خلفية التصعيد في العدوان الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، والخروقات الإسرائيلية للتهدئة".

وبحسب المصادر، فإن المناقشات ستتطرق أيضا "للجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية".

وسيلتقي الوفد ممثلي فصائل فلسطينية أخرى.

وقصفت إسرائيل في وقت متأخر ليل السبت مواقع عدة لحركة حماس في قطاع غزة، حسبما أعلن مصدر أمني فلسطيني والجيش الإسرائيلي، بعد هجوم بطائرة مسيرة انطلقت من غزة.

ويأتي هذا القصف بعد يومين من تبادل الهجمات بين إسرائيل وغزة، حيث قتل فلسطينيان برصاص إسرائيلي الجمعة في صدامات خلال احتجاجات "مسيرات العودة" على السياج الفاصل بينهما.