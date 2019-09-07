وأفاد مسؤول أمني عراقي بوقوع انفجارات بعبوات ناسفة بمناطق في العاصمة العراقية بغداد، مساء السبت، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الجرحى.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤول الأمني العراقي قوله، إن 4 قنابل انفجرت في بغداد، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا.

وأضاف المصدر أن القنابل استهدفت مناطق تجارية شرقي وغربي ووسط وجنوب العاصمة.

وفي وقت سابق السبت، قتل ثلاثة أفراد من قوات الأمن العراقية ومدنيا في ثلاث هجمات منفصلة نفذها مسلحون في مناطق متفرقة في البلاد.

وقتل ضابط بالجيش العراقي وجندي آخر عندما انفجرت عبوة ناسفة كانوا يحاولون إبطال مفعولها داخل منزل في مجمع العدنانية التابع لناحية القحطانية ضمن قضاء سنجار شمال غربي محافظة الموصل.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر أمني قوله، إنهم كانوا يعملون على تطهير المنطقة "من مخلفات تنظيم داعش تمهيدا لعودة النازحين وإن المنزل كان من مخلفات الحرب".

وفي محافظة ديالى، قتل قناص ضابطا بالمخابرات في منطقة الوقف شمال شرقي بعقوبة عاصمة المحافظة، كما قتل مدني من جراء انفجار قنبلة داخل سيارته في منطقة غربي مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.