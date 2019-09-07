وأوضح السفير أشرف أبراهيم إن النيابة العامة في مدينة مراكش أجرت تشريحا لجثة العالم المصري والأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، موضحة أنه فارق الحياة إثر سكتة قلبية.

وأضاف إبراهيم في تصريحات صحيفة أن السفارة المصرية بالمغرب تابعت عن كثب حالة العالم المصري منذ وفاته الخميس الماضي، إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش.

وأوضح أن العالم المصري كان متواجدا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، لافتا إلى أنه شعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول جاهدا نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي لاحقا.

ومن جانب آخر ، تواصلت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، مع سفير مصر لدى المغرب، لمتابعة إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى مصر.

وأكدت وزيرة الهجرة فى تصريحات صحفية أنه جاري التنسيق مع السلطات المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية للانتهاء من الإجراءات الإدارية وإعادة جثمان الفقيد إلى مصر.