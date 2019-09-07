وأوضح عضو المجلس السيادي صديق تاور في تصريحات صحفية أن اللجنة استعانت في عملها بخبراء وعلماء سودانيين في مجال بناء السلام من معهد السلام بجامعة الخرطوم، ومعهد السلام في جامعة بحرى، وبعض المراكز الأخرى، مضيفا أن اللجنة تتكون من 10 أعضاء من الخبراء والمشتغلين بقضايا السلام.

وأوضح تاور أن اللجنة تداولت فى اجتماعها حول أهداف مفوضية السلام والآليات المنوط بها تحقيق السلام، بالإضافة للمفاهيم المرتبطة بعملية التغيير الذى أحدثته الثورة في مفهوم السلام.

وأشار إلى توافق اللجنة على أن يكون الحوار حول السلام مبني على أن المتحاورين لا يمثلان فريقين، إنما شركاء في الوطن وشركاء في التغيير وشركاء في تحقيق الاستقرار بالبلاد.

وتوقع تاور أن تفرغ اللجنة من مهمتها خلال اليومين القادمين وتبدأ التواصل مع الشركاء في الكفاح المسلح لاطلاعهم على هذه الخطوة والوصول معهم إلى رؤية موحدة حول المفوضية قبل أن يصدر رئيس مجلس السيادة المرسوم الدستوري بتشكيلها.

وأشار تاور إلى أن تشكيل المفوضية سيمثل الخطوة الأولى في الشروع في عملية تحقيق السلام الذى يتطلع إليه كل أبناء السودان.