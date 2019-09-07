وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن طائرة عسكرية أطلقت النار "باتجاه خلية مخربين قامت بإطلاق طائرة مسيرة صغيرة اجتازت الحدود من منطقة جنوبي قطاع غزة".

وأضاف أن "الطائرة المسيرة قامت على ما يبدو بإلقاء عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني، وعادت فورا إلى داخل القطاع".

وقال البيان إن أضرارا لحقت بمركبة عسكرية، في حين لم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، بحسب البيان. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن العملية.

وكانت إسرائيل قد قصفت بالدبابات والطائرات عددا من الأهداف العسكرية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة. وصرح مسؤولون فلسطينيون أن الهجمات لم تسفر عن أي إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن القوات الإسرائيلية قصفت مواقع لحركة حماس في قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل من القطاع.

وحصل تبادل لإطلاق النار ليلا بعد مقتل شابين فلسطينيين بنيران إسرائيلية خلال اشتباكات بالقرب من السياج الحدودي الذي يفصل إسرائيل عن قطاع غزة الخاضع للحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 10 سنوات.

وفي وقت متأخر من ليلة الجمعة، أطلقت "خمس قذائف من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، بحسب بيان صادر عن الجيش. وقال متحدث عسكري إنها "سقطت في حقول في جنوب البلاد" على الحدود.