وأشاد قرقاش بقيادة السعودية للتحالف العربي في اليمن، مؤكدا أن استجابة الإمارات إلى الانضمام لعملية عاصفة الحزم وطدت شراكة إقليمية وراسخة بين البلدين.

وتستضيف السعودية محادثات غير مباشرة لحل الأزمة في عدن ومحافظات جنوب اليمن.

وفي وقت سابق، أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الجمعة، أن جهود المملكة والإمارات الركيزة الأساسية في إنهاء الأزمة في بعض محافظات جنوب اليمن.

وغرد آل جابر، قائلا إن اهتمام المملكة ودول التحالف العربي منصب على تحقيق الأمن والاستقرار ودعم الحكومة الشرعية.

وأضاف "المملكة تقدر تضحيات وبسالة أبناء الجنوب اليمني في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في كل الجبهات. أبناء الجنوب اليمني يمثلون مع إخوانهم في كافة القوى الوطنية اليمنية رأس الحربة في صدر المشروع الإيراني الخبيث في اليمن".

وأكد أن "المملكة تدرك أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتأثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة"، كما تدرك "الصعوبات التي يواجهها أطراف حوار جدة وتثمن حرص الجميع على الحوار وتجنب إراقة الدماء".