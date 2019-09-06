وغالبا ما تستخدم السلطات التركية كلمة "تحييد" في التصريحات لتدل على أن المسلحين المعنيين قد استسلموا أو قتلوا أو أسروا.

وقالت الوزارة على تويتر إن المسلحين تم تحييدهم في منطقة جبال قنديل في عملية مشتركة بين المخابرات التركية وقوات الأمن.

وفي 27 مايو ، شنت تركيا عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في منطقة هاكورك في شمال العراق.

وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على المنطقة، لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها "عملية المخلب" شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح في تركيا من أجل الحكم الذاتي في جنوب شرقي البلاد ذي الأغلبية الكردية منذ عام 1984، وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.