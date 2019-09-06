ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية ترحيبه بتشكيل الحكومة الانتقالية التي أعلنها دولة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك.

و"بارك المصدر للشعب السوداني الشقيق هذه الخطوة المهمة التي تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبناءه"، بحسب الوكالة.

وستعمل الحكومة السودانية الجديدة، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات، تم توقيعه الشهر الماضي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وتمت الموافقة على معظم الوزراء، الذين أُعلنت أسماؤهم في وقت سابق هذا الأسبوع، ومن بينهم أربع نساء، منهم أسماء عبد الله التي أصبحت أول امرأة تتولى وزارة الخارجية.

كما يشمل التشكيل الوزاري إبراهيم البدوي الخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي الذي سيتولى وزارة المالية.