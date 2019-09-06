وأوضحت القيادة المشتركة للتحالف العربي، أن الحوثيين أطلقوا الصاروخ الباليستي من مديرية ححرف سفيان في محافظة عمران.

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ والطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي المملكة، لكن التحالف العربي نجح في اعتراض غالبيتها.

وسقطت بعض المقذوفات الحوثية على منشآت مدنية وتسبب الأمر في إصابات بين المدنيين، كما حدث في صالة مطار أبها الدولي، في يونيو الماضي، الأمر الذي أثار إدانات عربية ودولية واسعة.

ويوم الخميس، أعلن المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط".