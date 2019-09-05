وأعلنت المملكة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الخميس، أنها "تتابع التطورات الأخيرة في عدن"، و"تأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء في اليمن".

وشددت السعودية على أن "أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن تعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة".

كما أكدت "استعدادها لمد يد العون، والمساعدة لمن تضرر من هذه الفتنة، والإسهام في معالجة المصابين انطلاقا من دورها التاريخي تجاه الشعب اليمني".

وكانت السعودية دعت إلى حوار في مدينة جدة، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، حيث بدأت المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين في وقت سابق.