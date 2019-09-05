وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في عدن، أن الحشود تدفقت على ساحة المعلا في وسط المدينة من أبناء المحافظات الجنوبية.

وأضاف أن المليونيات التي نظمها المجلس الانتقالي خلال أسبوعين، الأولى حملت الأولى اسم "الثبات والتمكين" والثانية حملت اسم "الوفاء للتحالف العربي ودولة الإمارات"، تظهر ثقل المجلس الذي استطاع أن يحشد الجماهير في الشارع.

وردد المشاركون في المسيرات الضخمة هتافات الوفاء للسعودية والإمارات، ورفعوا الشعارات التي تظهر المحبة والشكر للبلدين اللذين وقفا بجانب اليمنيين في أزمتهم.

وألقى رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء أحمد بن بريك، كلمة أمام الجماهير، وجه فيها رسالة إلى قيادة وشعوب دول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة.

وقال بن بريك: "وقوفكم معنا سيظل دينا على أعناق شعب الجنوب لرد هذا الجميل، وسنكون ثابتين في موقفنا في الماضي والحاضر والمستقبل".

وشهدت المحافظات توترات شديدة قبل أن تتدخل دول التحالف بطلب التهدئة والدعوة إلى حوار في مدينة جدة السعودية.