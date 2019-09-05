سكاي نيوز عربية - أبوظبي أصدر المجلس السيادي في السودان، الخميس، مرسوما دستوريا باعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة، في حكومة عبد الله حمدوك، أول حكومة بعد إطاحة نظام الرئيس السابق عمر البشير.