وقالت الهيئة، الأربعاء، في "أمر إداري" حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، إنها كلفت صلاح مهدي حنتوش، بإدارة مديرية القوة الجوية.

وصدر الأمر الإداري عن مكتب نائ برئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر آل إبراهيم، المعروف باسم أبو المهدي المهندس.

وأثارت ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، الجدل بتدخلاتها في معركة العراق ضد تنظيم "داعش" خلال السنوات الأخيرة، واتهمت بارتكاب انتهاكات بحق قرى سنية.

وكان رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي، أصدر مرسوما يأمر باندماج الميليشيات في القوات المسلحة الرسمية، في خطوة سببت قلقا إقليميا ودوليا.

وتملك الفصائل التي ساعدت بغداد على هزيمة تنظيم "داعش"، نفوذا كبيرا من الناحيتين العسكرية والسياسية في العراق.