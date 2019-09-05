وشهد شارع الشهيد مدرم في العاصمة المؤقتة عدن توافد الآلاف من مساء الأربعاء حاملين أعلام وصور حكام السعودية والإمارات للتعبير عن الشكر لما قدمته الدولتان للمحافظات المحررة منذ انطلاق عملية عاصفة الحزم.

وتأتي هذه الدعوة للاحتشاد بعد أن استطاعت قوات الحزام الأمني صد هجوم مليشيات حزب الإصلاح التي شنت هجمات استهدفت محافظات عدن وأبين وشبوة.

وشهدت المحافظات توترات شديدة قبل أن تتدخل دول التحالف بطلب التهدئة والدعوة إلى حوار في مدينة جدة السعودية.

ومن المنتظر أن تنطلق الاحتفالات الرسمية عصر الخميس في عدن والمكلا التي ينتظر أن تشهد فعاليات كبيرة، فيما انطلقت مسيرات شعبية في جزيرة سقطرى، منها مسيرة نسائية تحمل أعلام دولة الإمارات التي كان لها دور تنموي كبير في سقطرى خلال السنوات الماضية.