وأوضحت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أن التحقيقات ستستمر مع هؤلاء بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

ونسبت النيابة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت في يوليو الماضي أنها ألقت القبض على "خلية إرهابية" مرتبطة بتنظيم الإخوان فى مصر، وسبق أن صدر ضد أعضاء بالخلية أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية.

وأقر أعضاء الخلية خلال التحقيق معهم بتنفيذ عمليات إرهابية في أماكن عدة، استهدفت تقويض الأمن فى مصر، وأن المتهمين يحملون الجنسية المصرية وينتمون إلى الإخوان وهم مطلوبون للسلطات المصرية.

وأفراد الخلية كانوا مدرجين على قوائم الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وجرى التنسيق بين القاهرة والكويت لتسليمهم بعدما دخلوا الأخيرة بجوازات سفر مزورة، قبل إدراج أسمائهم على قوائم الإنتربول.

وتقول القاهرة إن هناك مزيدا من التنسيق سيتم بينها وبين بعض الدول العربية خلال الفترة المقبلة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة.