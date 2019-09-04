وحسب بيان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الصاروخ أطلق من مديرية سحار في صعدة، وسقط في مديرية الصفراء بالمحافظة ذاتها.

وأوضح المالكي "استمرار الميليشيات الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين والأعيان المدنية، وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية، وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني".

وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية، لحماية المدنيين بالداخل اليمني وحماية الأمن الإقليمي والدولي".