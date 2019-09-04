ويظهر الفيديو مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بينهم شخص يركب سيارة فارهة. وفي إحدى اللحظات، قام السائق بقيادة سيارته بسرعة كبيرة ثم صدم الواقفين أمامه، وفق ما ذكر موقع صحيفة "الوطن" المصرية.

ويمكن سماع صرخات النساء في الفيديو، فيما استمرت المشاجرة لمدة طويلة، لأسباب تظل مجهولة.

وقالت "الوطن" نقلا عن مصادر أمنية، إن السلطات الأمنية المتخصصة تقوم حاليا بفحص الفيديوهات المتعلقة بالمشاجرة.

وتابعت "يتم حاليا جمع كل المعلومات الخاصة بالفيديو ومعرفة سبب المشادة وتوقيت التصوير، وجمع معلومات عن الأشخاص الموجودين بالفيديو، والتبين من الواقعة بشكل دقيق".

ولم تعلق مديرية الأمن، إلى حدود الساعة، على الفيديو، كما لم تخرج بأي بيان رسمي حول الواقعة.