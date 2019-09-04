وأوضحت المصادر، إن وحدات قوات حزب الإصلاح المنسحبة بأسلحتها وذخائرها، إنما جاءت لتعزيز جبهات مستحدثة للقتال في شبوة وغيرها، وهو ما حدى بالمليشيات المتمركزة في جبل "با عرف" لشن هجوم مباغت على مواقع قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية المكشوفة في جبل "قرحي الاستراتيجي".

وتمكنت قوات الحزام الأمني التصدي للهجوم الحوثي ودحر عناصر المليشيات وتكبيدهم قتلى وجرحى في صفوفهم.

وذكرت المصادر أن خمسة من قوات الحزام الأمني قتلوا، فيما أصيب ستة آخرون بجروح بفعل الألغام التي تتحكم فيها المليشيات عن بُعد، وزرعتها قبل تراجعها من المواقع التي حاولت التسلل إليها.