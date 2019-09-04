وأضاف أردوغان، متحدثا في أنقرة، الثلاثاء، أنه سيجري كل الاتصالات اللازمة مع الأطراف في المنطقة، للتوصل إلى حل للوضع في إدلب.

وقال الرئيس التركي إن المنطقة الآمنة التي اقترح إقامتها في سوريا لاستضافة السوريين الهاربين من الحرب "لا تعدو عن كونها مجرد اسم".

وإدلب الواقعة شمال غربي سوريا هي آخر منطقة كبيرة في سوريا لا تزال في يد المعارضة، بعد مرور 8 أعوام على بدء الأزمة الدامية.

وانهارت هدنة في أوائل شهر أغسطس الماضي بعد 3 أيام فقط من بدئها، إثر مواصلة القوات السورية المدعومة من روسيا هجومها على المنطقة، وسيطرتها على أراض كانت في قبضة المعارضة التي تدعم تركيا بعض فصائلها.