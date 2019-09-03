وأوضح المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، وفقما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن الطائرة المسيرة أطلقت من محافظة عمران في شمالي اليمن، باتجاه السعودية.

وأكد أن "محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل".

وشدد على أن التحالف العربي "يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل، للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد المتحدث باسم التحالف "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان التحالف العربي أعلن في وقت سابق، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي من محافظة عمران اليمنية.

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ والطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي المملكة، لكن التحالف العربي نجح في اعتراض غالبيتها.

وسقطت بعض المقذوفات الحوثية على منشآت مدنية وتسبب الأمر في إصابات بين المدنيين، كما حدث في صالة مطار أبها الدولي، في يونيو الماضي، الأمر الذي أثار إدانات عربية ودولية واسعة.