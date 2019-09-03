وأضاف حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في الخرطوم، الثلاثاء: "هدفنا تشكيل حكومة كفاءات. نهدف كذلك لضمان تمثيل النساء بشكل مناسب في الحكومة".

وأوضح رئيس الحكومة السودانية: "التحدي الاقتصادي كبير لكن من الممكن معالجته"، مبرزا أن الهدف على المدى الطويل يقضي بزيادة الإنتاج في البلاد لتعزيز الاقتصاد وخلق بيئة ملائمة للاستثمار.

وتابع: "نحن بحاجة إلى معالجة تدهور سعر الصرف ووقف التضخم وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي".

كما ختم حديثه بالتأكيد على ضرورة رفع السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، مبينا: "نتوقع حصول تقدم في سبيل ذلك قريبا".

وأوضح وزير خارجية ألمانيا أن بلاده "تعمل على إعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي".

وذكر: "سنناقش سبل تنمية التعاون التنموي بين السودان وألمانيا. سنستمر في دعم السودان وسنرفع مساعدتنا الإنسانية للسودانيين".

كما دعا هايكو ماس لدعم مساعي الحكومة السودانية المرتقبة في التنمية الاقتصادية.