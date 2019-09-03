وسيرت هيئة الهلال الأحمر قافلة إغاثة تحوي مساعدات غذائية إلى سكان زنجبار عاصمة محافظة أبين، شملت ألف سلة غذائية تم توزيعها على سكان مدينة زنجبار وأحيائها، وذلك بإشراف مباشر من قبل السلطة المحلية بالمحافظة، سيستفيد منها قرابة 7 آلاف شخص.

وأعرب منسق الإغاثة بالسلطة المحلية في أبين، خالد إبراهيم، عن تقديره وامتنانه لهذه المساعدات.

من جانبهم عبر سكان المنطقة عن شكرهم وتقديرهم للدور الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية في أبين، والتي طالت المجالات التنموية والخدمية في عموم مديريات المحافظة كافة.