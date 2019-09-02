جاء ذلك لدى ترؤسه بمجلس الوزراء اجتماعاً خاصاً لترتيب استئناف الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي، وذلك بحضور عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتوفير مطلوبات استئناف العام الدراسي.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم الطاهر حسن أن الاجتماع اطمأن على الترتيبات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستئناف العام الدراسي، مبيناً أن الاجتماع وقف أيضاً على الترتيبات الفنية الخاصة بمعالجة أيام الدراسة التي فقدت من العام الدراسي خلال الفترة الماضية .

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن الطاهر حسن قوله إن الاجتماع وجه في هذا الصدد بالاستفادة من عطلة السبت وعطلة الدورة المدرسية لتعويض العام الدراسي.

هذا وقد أعلن والي ولاية الخرطوم الفريق أحمد عبدون أن استئناف العام الدراسي بولاية الخرطوم سيبدأ السبت 14-9-2019 ، مؤكداً التزام حكومة الولاية في استمرار تنفيذ حملات إصحاح البيئة وردم البرك وتعبيد الطرق المؤدية للمدارس .