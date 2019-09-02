وكانت قوات النخبة الشبوانية بدأت عملية عسكرية قامت من خلالها بحصار لمعسكر عزان قبل أن تشتبك مع قوات حزب الإصلاح وأجبرتها على الانسحاب من المعسكر.

وتشهد محافظة شبوة تعزيزات عسكرية من قوات الحزام الأمني لدعم النخبة الشبوانية لاستعادة فرض الأمن والاستقرار بعد مناشدات الأهالي لعودة محافظة شبوة للمجلس الانتقالي الجنوبي بعد أن عادت خلايا التنظيمات الإرهابية بالظهور مع دخول قوات حزب الإصلاح للمحافظة وانتهاكها للتهدئة التي كان قد فرضها التحالف العربي.

وقالت مصار سكاي نيوز عربية أن قوات النخبة الشبوانية نجحت في تأمين الطريق بين بلحاف ومدينة عزان والمؤدي الى مديرية الروضة في شبوة.

النخبة الشبوانية تتقدم نحو عتق

وأفادت مصادر يمنية بأن اشتباكات اندلعت بين قوات النخبة الشبوانية واخرى تابعة للإصلاح في مديرية الروضة بمحافظة شبوة.

وجاءت الاشتباكات إثر تقدم القوات لطرد عناصر الإصلاح مركز مديرية الروضة القريبة من عزان بهدف تأمينها، ونجحت قوات النخبة تأمين الطريق الرابط بين ميناء بلحاف وعزان.

وذكرت مصادر محلية أن حالة خوف وقلق انتاب قوات الإصلاح بعد عملية خاطفة نفذتها النخبة الشبوانية في طرد عناصر الإصلاح من عزان.

خرج العشرات من أهالي مدينة عزان بمحافظة شبوة في مسيرة جابت عدد من شوارعها لتأييد قوات النخبة الشبوانية، التي استعادة السيطرة على المدينة وطردت قوات الإصلاح.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات تأييد خطوة عودة قوات النخبة الشبوانية لتأمين المدينة وتثبيت الأمن والاستقرار فيها.

وكانت عزان تعرضت خلال الأيام القليلة الماضية لعملية نهب وسلب من قبل قوات الإصلاح طالت ممتلكات عامة وخاصة.