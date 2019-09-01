وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، على هامش زيارته إلى الكويت وصلها السبت الماضي.
وغادر الرئيس السيسي والوفد الرسمي المرافق له الكويت نهار الأحد، وذلك بعد زيارة رسمية أجرى خلالها مباحثات رسمية مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.
وكان على رأس مودعيه على أرض المطار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.