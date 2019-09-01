سكاي نيوز عربية - أبوظبي أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، خلال لقائه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان أن أمن الكويت والخليج من أمن مصر، وفقا لما ذكره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، باسم راضي.