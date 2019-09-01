وقال قرقاش في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر: "البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف حازم، والأهم القناعة الواضحة بأن الحوار والتواصل بين الحكومة والانتقالي عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة".

وأضاف "لمن فقد البوصلة نذكر بأن حشد الجهود ضد الانقلاب الحوثي هو الهدف، وحوار جدة المقترح هو السبيل للحل".

وكانت الأزمة قد تصاعدت بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي عقب التهدئة التي قدتها الرياض وأبوظبي بداية الأحداث، وأعلن الانتقالي الجنوبي موافقته على المبادرة السعودية وقام وفد من المجلس بزيارة للسعودية دون أن تلبي الحكومة اليمنية الدعوة.