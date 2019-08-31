وبحسب مصادر لموقع "سكاي نيوز عربية"، جرى استبعاد عمر محمد أحمد الصديق من ترشيحات الخارجية، فيما استبعد كل من ماجد محمد طلعت فريد، ومحمد جعفر سيد أحمد قريش من ترشيحات وزارة الرياضة.

وكان مكتب حمدوك قد ذكر الجمعة، أن اتفاقا تم بين قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس مجلس الوزراء، لمراجعة قوائم المرشحين والمرشحات للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة، وفق جدول زمني محدد.

وحصلت "سكاي نيوز عربية" على القائمة الكاملة للمرشحين للوزارات قبل التعديل الأخير.

ورجح قيادي في قوى الحرية والتغيير، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" احتمال تأجيل إعلان تشكيل الحكومة إلى الثلاثاء المقبل.

وكان من المفترض أن يتم الإعلان، الأربعاء الماضي، عن أسماء الوزراء، بعد أن قدمت قوى الحرية والتغيير 65 مرشحا ومرشحة لـ14 وزارة و5 مجالس وزارية.

وأدى حمدوك اليمين قبل أيام، لرئاسة الحكومة الانتقالية بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تشكل مجلس سيادة مؤلف من 11 عضوا، ليدير البلاد لفترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات.

وسيرأس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم البلاد منذ أبريل عندما أطاح الجيش البشير.

ومهد اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري والمعارضة الطريق لتشكيل حكومة انتقالية ثم انتخابات في نهاية المطاف، وسيكون مجلس السيادة أعلى سلطة في البلاد، لكن الاتفاق سيمنح صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء.

ونص الاتفاق على أن يختار تحالف المعارضة 5 أعضاء، والمجلس العسكري عددا مماثلا، وأن يختار الجانبان معا العضو الحادي عشر، على أن يكون مدنيا.

وتشير الوثيقة كذلك إلى تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 300 عضو ومجلس وزراء من التكنوقراط.