وبخصوص الأوضاع الحالية في عدن، فقد كشف مراسلنا أن هناك انتشارا كثيفا لعناصر الأمن، التي تنفذ عمليات تفتيش للحرص على عدم حمل السلاح، ومنع أي مركبات غير المرقمة ومنع الدراجات النارية.

ونفذت السلطات الأمنية مداهمات لبعض الذين ثبت تورطهم بعمليات النهب للبيوت والفنادق والسيارات في عدن.

كما أصدر اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، توجيهات واضحة يمنع فيها اقتحام المؤسسات الخاصة والعامة، إلا بإذن قانوني من الجهات المختصة المعنية بتطبيق القانون.

كما أكد على التزام المجلس الانتقالي بالحفاظ على الأمن والنظام وحماية الحقوق والحريات العامة لجميع المواطنين.

وكانت خلايا إرهابية نائمة لداعش في عدن استهدفت قوات الحزام الأمني وقوات المقاومة،الجمعة، بينما أشار المجلس الانتقالي الجنوبي إلى أن تلك العمليات الإرهابية سببها تحريض إعلام حزب الإصلاح.