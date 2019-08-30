وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه من بين الأوامر الملكية تعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليصبح وزارة الطاقة، علاوة على إنشاء وزارة مستقلة باسم الصناعة والثروة المعدنية.

وأضافت "صدر أمر ملكي لتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض".

وتابعت "إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء".

كما قضى أمر ملكي منفصل بإنشاء مركز باسم المركز الوطني للذكاء الاصطناعي ومكتب باسم مكتب إدارة البيانات الوطنية، إضافة إلى تحويل اسم ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة.

تعيينات جديدة

وبخصوص التعيينات، فقد جرى تعيين بندر إبراهيم الخريف، وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، وفهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي برتبة وزير.

كما تم تعيين عواد العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، ومازن إبراهيم الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

وقضت أوامر ملكية أخرى بإعفاء عقلاء العقلاء من منصب نائب رئيس الديوان الملكي، وتماضر بنت يوسف الرماح من منصب نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وخليل بن مصلح الثقفي من منصب الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

كما أعفي خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من منصبه.