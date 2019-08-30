وقال مصدر أمني أن عبوة ناسفة استهدفت طاقما أمنيا لقائد قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن بالقرب من البنك العربي بجانب ميدان القاهرة في مديرية الشيخ عثمان.

وأكد المصدر أن استهداف عمر كان خلال منع عدد من الخارجين عن القانون من محاولة قطع للطريق العام في المنطقة وعند قدوم قوات الحزام بلحظات انفجرت العبوة ليصاب نتيجة ذلك 5 من أفراد الحراسات الشخصية للقائد وضاح عمر حيث تم نقلهم الى مستشفيات العاصمة.

بالتزامن، استهدفت عبوة ناسفة أخرى انفجرت في جولة الكرّاع في مديرية دار سعد، قوات الحزام الأمني وذلك أثناء تلك الحملة، ولم تخلف إي خسائر بشرية او مادية.

تشهد عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن عودة لنشاط الجماعات الارهابية وعصابات الفوضى نتيجة الأحداث الاخيرة التي شهدتها المحافظات الجنوبية.