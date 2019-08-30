وهرعت قوات الإطفاء إلى المنطقة بعد إبلاغ من الأهالي، حيث انتقلت سيارات الحماية المدنية، إلى الشارع الشهير في القاهرة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في مبنى إداري يقع خلف أحد المطاعم الشهيرة، وفق ما أورد موقع جريدة "الشروق" المصرية.

وأوضح شهود عيان أن الحريق شب بمبنى كامل في المنطقة ما بين شارع التسعين الشمالي والجنوبي، حيث ارتفعت ألسنة اللهب وانتشرت سحابة من الدخان بالمكان.

ووفقا لبوابة "أخبار اليوم"، فقد نشب الحريق نتيجة ماس بكابينة الكهرباء، تم السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولم تعلن على الفور أي أضرار تسبب بها الحريق.