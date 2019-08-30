البيان أوضح أن التنظيمات الإرهابية بدأت مؤخرا زيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين، وهو ما أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات مما استدعى استهداف الميليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة، وفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف، وذلك في يومي 28و 29 من الشهر الجاري.

وشدد البيان على أن عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات استخبارية ميدانية مؤكدة تفيد باستهداف الميليشيات لقوات التحالف.

وأكدت الخارجية الإماراتية استهداف مجاميع مسلحة تقودها عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية، وذلك بعد قيامها بهجمات على قوات التحالف في مطار عدن، وهو ما أسفر عن إصابة عنصرين من عناصر قوات التحالف.

البيان أكد أيضا أن الإمارات لن تتوانى عن حماية قوات التحالف العربي متى تطلب الأمر ذلك وتحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس.

وأوضح البيان أن الأجهزة الاستخباراتية رصدت خلال الأسابيع الماضية خلايا إرهابية بدأت تنشط في المناطق اليمنية الأمر الذي يهدد جهود التحالف للقضاء على الإرهاب في اليمن.

ويهدد أيضا جهود التصدي لميليشيات الحوثي التي تعد المستفيد الأكبر من انتشار الفوضى والتنظيمات الإرهابية.

وختم البيان بالتأكيد على أن التحالف العربي نجح خلال السنوات الماضية بالتصدي للتنظيمات الإرهابية في اليمن وفي مقدمتها تنظيم القاعدة وتحجيم خطورته.