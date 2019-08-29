وأقامت قوات الحزام الأمني عددا من نقاط التفتيش في مناطق عدة من محافظة لحج، وعززت انتشارها في مدن المحافظة وعلى مداخلها من أجل تأمينها من أي هجمات.

وفي محافظة أبين المجاورة للحج، انسحبت عشرات المركبات العسكرية التابعة لقوات حزب الإصلاح المنضوية في القوات الحكومية اليمنية من مدن دوفس وزنجبار وشقرة في المحافظة.

وأفادت مصادر سكاي نيوز عربية بأن قوات الحزام الأمني أعلنت سيطرتها على مدينة جعار في محافظة أبين، وتتقدم نحو مدينة زنجبار عاصمة المحافظة.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من إعلان قوات الحزام الأمني سيطرتها على كامل مديريات محافظة عدن وتأمين مداخلها، بينما تتواصل عمليات التمشيط في المدينة.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بوصول قوات اللواء الثالث، المساندة لقوات العمالقة، إلى مشارف مدينة عدن من الجهة الغربية، قادمة من الساحل الغربي، للمشاركة في تأمين المدينة وتثبيت استقرارها.

وأفادت مصادر أمنية في العاصمة المؤقتة عدن بأنها ألقت القبض على أعداد من المتورطين بالأحداث الأخيرة في المدينة، ممن وصفتهم بـ"الخلايا النائمة ومثيري أعمال الشغب".