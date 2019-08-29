ويأتي تقدم قوات الحزام الأمني في أبين بالتزامن مع إعلان سيطرتها على كامل مديريات محافظة عدن وتأمين مداخلها، بينما تتواصل عمليات تمشيط في المدينة.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بوصول قوات اللواء الثالث، المساندة لقوات العمالقة، إلى مشارف مدينة عدن من الجهة الغربية، قادمة من الساحل الغربي، للمشاركة في تأمين المدينة وتثبيت استقرارها.

كما وصلت تعزيزات كبيرة مدينة عدن، قادمة من عدة مناطق، فيما أفادت مصادر محلية بأن القوات محملة بجميع أنواع الأسلحة والمدرعات والأطقم العسكرية.

وفي نفس السياق، أفادت مصادر أمنية في العاصمة المؤقتة عدن بأنها ألقت القبض على أعداد من المتورطين بالأحداث الأخيرة في المدينة، ممن وصفتهم بـ"الخلايا النائمة ومثيري أعمال الشغب".



وأضافت المصادر أن قوات الحزام الأمني تعاملت مع الخارجين عن القانون، لا سيما بعد شكاوى المواطنين بشأن وقوع أعمال سرقة طالت ممتلكاتهم.

وكانت قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني، أعلنت حالة الطوارئ لمدة 72 ساعة، لتسليم المتورطين بالأحداث الأخيرة أنفسهم، تجنبا للمحاسبة.