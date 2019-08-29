وأوضح العقيد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

وأضاف أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد العقيد المالكي أن المحاولات الإرهابية المتكررة، مؤخراً، من الميليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها، من خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف.

وأشار إلى أن ما تقوم به الميليشيات من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الميليشيا الإرهابية.