وأكد المصدر أن اللواء التابع للحزام ستوكل له مهمة تأمين المداخل المؤدي إلى عدن ومشاركة بعض كتائبه الانتشار في الخط الرابط بين عدن ولحج.

وكانت قد أفادت مصادر سكاي نيوز عربية بسيطرة قوات المجلس الانتقالي على معسكري "بدر" في مديرية خورمكسر و"القوات الخاصة" في منطقة العريش بالعاصمة عدن.

من جهة أخرى، وصل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، إلى مدينة عدن، ليعلن بدء "معركة المصير" لتحرير الجنوب العربي من القوات الحكومية.

وفي كلمة مسجلة مقتضبة دعا رئيس المجلس أهل جنوب اليمن إلى الثبات والصمود، معلنا بدء "معركة المصير ضد الإرهاب والتطرف".

وكانت القوات الحكومية المدعومة من قوات الإصلاح، ادعت سيطرتها على مطار عدن في وقت سابق من الأربعاء، وهو ما نفته قوات الحزام الأمني بالأدلة المصورة.

وكشف قائد قوات الحزام الأمني في عدن وضاح عمر، الأربعاء، أن معظم مديريات محافظة عدن باتت تحت سيطرة قواته، مضيفا أنها تلاحق القوات الحكومية المدعومة من قوات حزب الإصلاح.

وأوضح عمر أن قوات الحزام الأمني "تتعامل مع خلايا نائمة في المدينة"، مشيرا إلى أن "الوضع في عدن هادئ".