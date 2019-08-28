وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن عقب استقبال بومبيو الأمير خالد، أن "الولايات المتحدة الأميركية تؤكد على دعمها للحوار من أجل التوصل إلى حل بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن.

وثمن وزير الخارجية الأميركي خلال اجتماعه مع نائب وزير الدفاع السعودي، الدور الذي تعلبه السعودية كوسيط بين الأطراف في اليمن، في ضوء الأحداث الأخيرة في عدن جنوبي البلاد.

وتطرق الاجتماع إلى قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك، على رأسها أمن الملاحة البحرية، إضافة إلى نشاطات النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة.

تجدر الإشارة على أن الأمير خالد بن سلمان وصل إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء، في زيارة رسمية، وفقما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكدت الوكالة أن نائب وزير الدفاع السعودي سيلتقي خلال زيارته للولايات المتحدة عددا من المسؤولين الأميركيين، لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.