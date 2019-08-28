وقال المصدر إن إطلاق النار على الطائرتين، تم فوق منطقة العديسة الحدودية، بعد رؤيتهما بالعين المجردة.

وتشير المعلومات إلى أن العملية ترتبط مباشرة بقرار صدر سابقا عن الجيش اللبناني، يقضي بإطلاق النار على الطائرات المسيرة فور رؤيتها بالعين المجردة، نظرا عدم امتلاكه رادارات ترصد هذه الطائرات.

والاثنين، جرى تسجيل تحركات آليات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، بعد يوم حافل من التطورات سقطت خلاله طائرتان إسرائيليتان مسيرتان في معقل ميليشيات حزب الله ببيروت، فضلا عن ضربات صاروخية جنوب العاصمة السورية.

وبدا أن الجيش الإسرائيلي دخل في حالة تأهب على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا، في أعقاب هجمات ليل السبت الأحد.

وأعلنت إسرائيل، الأحد، إغلاق المجال الجوي فوق الجولان السوري المحتل، فضلا عن تكثيف الدوريات على الحدود مع لبنان.

واعترفت ميليشيات حزب الله اللبنانية بأن اثنين من عناصرها قتلا كما قتل عنصر إيراني من جراء الغارات الإسرائيلية، التي أعلنت عنها إسرائيل في خطوة نادرة، إذ تعمد إلى انتهاج سياسة الصمت إزاء ضرباتها في سوريا.