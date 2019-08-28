وتظهر اللقطات سور المطار من الخارج، ومنشآته الداخلية، التي لا يبدو بها أي وجود للقوات الحكومية.

كما أظهرت الصور الواردة من عدن سيطرة قوات الحزام الأمني على معظم مديريات المحافظة.

وكشف قائد قوات الحزام الأمني في عدن وضاح عمر، الأربعاء، أن معظم مديريات محافظة عدن باتت تحت سيطرة قواته، مضيفا أنها تلاحق القوات الحكومية المدعومة من قوات حزب الإصلاح.

وأوضح عمر أن قوات الحزام الأمني "تتعامل مع خلايا نائمة في المدينة"، مشيرا إلى أن "الوضع في عدن هادئ".

وكانت القوات الحكومية المدعومة من قوات الإصلاح، ادعت سيطرتها على مطار عدن في وقت سابق من الأربعاء، وهو ما نفته قوات الحزام الأمني بالأدلة المصورة.