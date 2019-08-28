ودعت الوزارة في بيان تناقلته وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، المصريين في المملكة، إلى الحذر من "الوقوع ضمن شبكات النصب".

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين، إن "مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في جدة، أرسل تقريرا لوزير القوى العاملة محمد سعفان، بهدف التوعية والتنبيه على المصريين الموجودين في السعودية وخارجها، بعدم الانسياق للإعلانات التي تدعو للعُمرة المجانية".

وحسب البيان، يقول الإعلان الوهمي: "سارع بالتسجيل في مسابقة رحلة العُمرة مدفوعة التكاليف مجانا أو ما يوازيها من مبلغ مالي في بلدك"، مع ذكر هيئات سعودية لا وجود لها.