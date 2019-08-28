وأوضحت المحكمة أن الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل وسط العراق ‏نظرت قضية 11 متهما اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والعمل في ما يسمى ‏ولاية الجنوب"‎.‎

وقالت إن "الإرهابيين اعترفوا بشنهم هجوما أسموه (غزوة الفاضلية) على جسر ‏استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي المحافظة عام 2014، وانتهت بتفجيره بالكامل، مما ‏أدى إلى مقتل 3 وجرح 19 من القوات الأمنية المرابطة قربه"‎.‎

وأضافت أن "الخبراء قدروا قيمة الجسر بحوالى 18 مليار دينار عراقي"، وقالت إن "الإرهابيين اعترفوا ‏بقيامهم بجرائم إرهابية أخرى في أماكن وأوقات مختلفة‎".

وأكدت المحكمة أنها اجرت المحاكمة العلنية بحضور الادعاء العام ووكلاء المدانين، وأصدرت ‏حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 11 مدانا استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة ‏الاٍرهاب".‏