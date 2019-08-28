وعلى تويتر، أعلن اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حماس في القطاع مقتل اثنين من المواطنين وإصابة مواطن ثالث بجراح خطيرة، وتابع "بالإضافة الى إصابة شابين بجراح مختلفة وسيدة بجراح متوسطة غرب غزة".

وأعلن القدرة أن القتيلين هما سلامة ماجد النديم وعلاء زياد الغرابلي ويبلغان 32 عاما.

وأعلنت وزارة الداخلية في القطاع في بيان أن القتيلين شرطيان وأن قوات الأمن في غزة فتحت تحقيقا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يشن أي غارة، كما أكد شهود عيان فلسطينيون لوكالة فرانس برس أنهم لم يرصدوا تحليق أي طائرة في الأجواء.

وأفاد مراسل فرانس برس بتضرر عدد من المنازل المجاورة وبوجود آثار دماء على الطريق.