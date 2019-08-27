وجاء في البيان الصحفي: "استلمت عند الساعة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019 قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير".

وأضاف البيان: "بلغت الترشيحات (49) مرشحا ومرشحة لعدد (14) وزارة و (16) مرشحا ومرشحة لعدد (5) مجالس وزارية متخصصة".

وشكر حمدوك في نهاية بيانه قوى إعلان الحرية والتغيير على الجهد المبذول، قائلا إن سيعكف على دراسة كل الترشيحات المقدمة وفق المعايير المتفق عليها بدقة وصرامة، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء.

وعين مجلس السيادة السوداني حمدوك رئيسا للوزراء في 20 أغسطس الجاري، وفق ما يقتضيه مشروع الإعلان الدستوري.

وأدى الخبير الاقتصادي حمدوك قبل أيام اليمين رئيسا لحكومة انتقالية، متعهدا بتحقيق استقرار السودان وحل أزمته الاقتصادية.