ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صاروخا بالستيا من محافظة عمران في مديرية حرف سفيان، وسقط داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وأوضح العقيد المالكي، استمرار ميليشيات الحوثي الإيرانية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية، مما يهدد حياة العشرات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي.