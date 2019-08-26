وسقطت طائرتان مسيرتان أمس الأحد في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أثار تحذيرا من ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران للجنود الإسرائيليين على الحدود بانتظار الرد.

وقال الحريري خلال اجتماع مع ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن "إن الحكومة اللبنانية ترى أنه من المصلحة تفادي أي انزلاق للوضع نحو تصعيد خطير، ولكن هذا يحتاج إلى إثبات المجتمع الدولي رفضه لهذا الخرق الفاضح لسيادتنا وللقرار 1701".

وأبلغ الحريري الحاضرين أن لبنان سيتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص ما حصل، متوجها إليهم بالقول: "من المهم جدا أن تحافظ دولكم على التوافق الموجود بينكم للحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، لأن أي تصعيد قد يتطور إلى دورة عنف إقليمية لا يمكن لأحد التنبؤ بالمدى الذي ستبلغه".

أضاف: "يجب تحميل إسرائيل المسؤولية عن خروقاتها المتواصلة للقرار 1701 منذ العام 2006، وكذلك يجب أن تُحمّل مسؤولية الاعتداء الفاضح على ضاحية بيروت، مع علمها المسبق بأن من شأن ذلك تهديد التوازن القائم والذي حافظ على أمن الحدود الدولية منذ 13 عاما".

وأعلن الحريري أن المجلس الأعلى للدفاع سيعقد اجتماعا بعد ظهر الثلاثاء، لمناقشة تطورات الوضع ككل، متمنيا على الحضور البقاء على تواصل مستمر لمتابعة مجريات الأمور.

وجاءت تصريحات الحريري الداعية إلى التهدئة، بعدما اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون الهجمات الإسرائيلية الأخيرة بمثابة "إعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا".

وأضاف عون أن "الاعتداء على الضاحية الجنوبية وكذلك على منطقة قوسايا على الحدود اللبنانية – السورية يخالفان الفقرة الاولى من قرار مجلس الامن الرقم 1701 وما يسري على لبنان في مندرجات هذا القرار الدولي يجب ان ينطبق على إسرائيل أيضا".

وأعرب الرئيس اللبناني عن خشيته من أن "تؤدي اعتداءات إسرائيل إلى تدهور في الأوضاع خصوصا اذا ما تكررت ووضعت لبنان في موقع الدفاع عن سيادته اذ لا نقبل ان يهددنا أاحد باي طريقة علما اننا شعب يسعى الى السلام وليس الى الحرب".

واعتبر عون، أن التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب قبل نهاية هذا الشهر باتت حاجة ملحة وضرورية للمحافظة على الاستقرار على الحدود.

وكانت القوات الإسرائيلية كثفت، الأحد، من دورياتها العسكرية على طول الحدود مع لبنان، بعد ساعات من سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل ميليشيات حزب الله اللبناني.

وذكرت تقارير إعلامية، الاثنين، أن مقاتلات إسرائيلية قد قصفت موقعا للجبهة الشعبية- القيادة العامة في منطقة قوسايا شرقي لبنان قرب الحدود السورية.

وبدا أن الجيش الإسرائيلي دخل في حالة تأهب على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا، في أعقاب هجمات ليل السبت الأحد.

وأعلن، الأحد، إغلاق المجال الجوي فوق الجولان السوري المحتل، فضلا عن تكثيف الدوريات على الحدود مع لبنان.